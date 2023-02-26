Fenerbahçe'den duygulandıran depremzede paylaşımı

Fenerbahçe, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerle ilgili duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 09:31
Fenerbahçe'den duygulandıran depremzede paylaşımı
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Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerin fotoğrafını paylaşarak, "Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz!" açıklaması yapıldı.

Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz! İnanıyoruz, biliyoruz; Yaşaran gözler umut dolacak, En güzel yarınlar bizim olacak!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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