Fenerbahçe'den duygulandıran depremzede paylaşımı
Fenerbahçe, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerle ilgili duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, Konyaspor maçını çadırda izleyen depremzedelerin fotoğrafını paylaşarak, "Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz!" açıklaması yapıldı.
Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında, "Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz! İnanıyoruz, biliyoruz; Yaşaran gözler umut dolacak, En güzel yarınlar bizim olacak!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Fenerbahçe için çok kıymetlisiniz!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2023
İnanıyoruz, biliyoruz;
Yaşaran gözler umut dolacak,
En güzel yarınlar bizim olacak! pic.twitter.com/i3ZXrAb4qA
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