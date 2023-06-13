Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya veda paylaşımı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Brezilya kulübü Internacional ile sözleşme imzalayan Enner Valencia'ya veda paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:58
Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya veda paylaşımı!
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Fenerbahçe, Enner Valencia'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulüp, Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Valencia için sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'nin 'Teşekkürler Valencia' başlıklı paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia’ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."


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