Fenerbahçe'den Enner Valencia'ya veda paylaşımı!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:58

Güncelleme: 13.06.2023 - 10:58

Fenerbahçe, Enner Valencia'ya veda etti.

Sarı-lacivertli kulüp, Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Valencia için sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'nin 'Teşekkürler Valencia' başlıklı paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia’ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."