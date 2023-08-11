Fenerbahçe'den Ergin Ataman'ın iddialarına yanıt

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:40

Fenerbahçe, Ergin Ataman'ın "Scottie Wilbekin'e ulaşamadık, bizi yarı yolda bıraktı" sözlerine cevap verdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir süredir sporcumuz Scottie Wilbekin hakkında oluşturulan gündemi dikkatle takip etmemize ve gerekli adımları sürecin başından bu yana sükûnetle atmamıza rağmen Milli Takımımızın oynayacağı kritik maçlara oldukça sınırlı bir süre kala gündemi meşgul etmemek adına açıklama yapmamayı tercih etmiştik.

Lakin aynı hassasiyet ve özenin tüm paydaşlar tarafından gösterilmemesi ve yakın dönemde basına yansıyan açıklamalardan ötürü bu bilgilendirmeyi yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuz Scottie Wilbekin, 2022-23 sezonu boyunca ne yazık ki aynı dizinden iki kez uzun süreli sakatlık yaşamış ve herkesin bildiği üzere bu sakatlıkların etkisiyle Turkish Airlines Euroleague Playoff serisi de dâhil olmak üzere, yaklaşık üç ay boyunca parkelerden uzak kalmıştır.

Wilbekin yüzde yüz randımana ulaşamamış olmasına rağmen şahsi fedakârlığı ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff serilerinde sahada mücadele etmiş, sezon biter bitmez ise hem Fenerbahçe Beko sağlık ve güç ekiplerimizin yönlendirmeleri hem de Amerika’da bulunan kendi profesyonel destek ekipleri tarafından hazırlanan programı takip etmiştir.

Sporcumuz bu kapsamda tüm yaz dönemini, sakatlık yaşadığı dizini özel program dâhilinde güçlendirmek, sakatlık önleyici idmanlar yapmak ve yeni sezona minimum risk ile girmek adına hazırlıklar üzerine programlamıştır.

Özetle sporcumuz yaz dönemini basketbol idmanları yerine tamamen kendi fiziksel durumunu yeni sezona yüzde yüz hazır hale getirmeye adamıştır.

Bu noktada, iddia edildiği gibi kendisine ulaşılamaması, aramalara cevap vermemesi ya da keyfi nedenlerle bu kıymetli formayı reddetmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Oyuncumuz Scottie Wilbekin, Milli Takım idari ekiplerimiz tarafından kendisine ulaşıldığı ilk günden itibaren yukarıda bahsedilen süreci kendilerine detaylıca anlatmış ve hem sezon içi sakatlık süreçlerini hem de yaz döneminde uyguladığı tüm özel program detaylarını Milli Takım yetkililerimize raporlarıyla sunmuştur.

Kısacası sporcumuz iddia edildiği gibi Milli Takıma gelmeyi reddetmemiş, sadece kariyerinde ilk kez yaşadığı bu ciddi diz sakatlıkları ve sonrasındaki süreç sebebiyle rekabetçi düzeyde maç oynayacak durumdan henüz uzak olduğunu belirtmiş ve bu yaz oynanacak eleme maçlarından affını istemiştir. Bu süreçteki tüm detaylar, şubemizce de Türkiye Basketbol Federasyonu yetkililerine düzenli ve detaylı olarak aktarılmıştır.

Yine hatırlatmak isteriz ki; Wilbekin, bu statüyü kazandığı dönemden itibaren Milli Takımımıza davet aldığı her dönemde büyük bir özveriyle bu kıymetli formaya hizmet etmiştir.

Bunun en son ve somut örneği de Kasım ayındaki Milli Takım penceresinde yaşanmıştır.

Scottie, Fenerbahçe Beko formasıyla 10 Kasım 2022 tarihinde Kızılyıldız ile evimizde yapmış olduğumuz Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasının ardından 24 saatten daha az bir süre içerisinde, 11 Kasım 2022 tarihinde Belçika ile İstanbul’da oynadığımız kritik karşılaşmada ve sonrasında 14 Kasım 2022 tarihinde Sırbistan deplasmanında Milli Takımımızın formasını giymiştir.

Kulübümüz, Milli Takımımızın içinde bulunduğu sürece zarar vermeme adına, bu süreçle ilgili son ana dek sessiz kalmaya gayret etmiştir.

Bu vesileyle hem takımımızın son durumunu hem de yaz boyu yaşananları değerlendireceğimiz geniş kapsamlı bir açıklamanın Milli Takım maçlarımız tamamlandıktan sonra şube yetkililerimizce yapılacağını belirtmek isteriz.

Bu açıklamayı Milli Takımımızın oynayacağı kritik maçlar öncesinde yapmak durumunda kalmaktan dolayı duyduğumuz üzüntüyü vurguluyor; Milli Takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz."