Kostas Sloukas ile Ergin Ataman Panathinaikos'ta buluştu
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan ekip Panathinaikos, bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Kostas Sloukas
3 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU
Kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynayan Sloukas, biri sarı-lacivertlilerde olmak üzere 3 kez THY EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti.
Sloukas, geçen sezon Olympiakos formasıyla final oynadığı THY EuroLeague 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.
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