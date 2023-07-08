Kostas Sloukas ile Ergin Ataman Panathinaikos'ta buluştu

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunan ekip Panathinaikos, bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 16:34
Kostas Sloukas ile Ergin Ataman Panathinaikos'ta buluştu
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Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kostas Sloukas

3 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinde Fenerbahçe ve Olympiakos'ta oynayan Sloukas, biri sarı-lacivertlilerde olmak üzere 3 kez THY EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli basketbolcu, Yunanistan'da 4, Türkiye'de ise 3 kez lig şampiyonluğu elde etti.

Sloukas, geçen sezon Olympiakos formasıyla final oynadığı THY EuroLeague 11 sayı, 5,6 asist ve 2,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.


Kostas Sloukas Panathinaikos ergin ataman transfer

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