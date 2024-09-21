Fenerbahçe'den flaş karar: Galatasaray'a özel loca yok!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı takıma özel loca tayin etmediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den flaş karar: Galatasaray'a özel loca yok!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:31

Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'deki derbi için Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.

Sabah'ın haberine göre, maç öncesi oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na geçecek olan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden takip edecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki dev derbi bugün saat 20.00'de başlayacak.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi

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