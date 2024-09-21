Fenerbahçe'den flaş karar: Galatasaray'a özel loca yok!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:31

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:35

Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'deki derbi için Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.

Sabah'ın haberine göre, maç öncesi oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na geçecek olan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden takip edecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki dev derbi bugün saat 20.00'de başlayacak.