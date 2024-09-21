Fenerbahçe'den flaş karar: Galatasaray'a özel loca yok!
Fenerbahçe'nin, Galatasaray derbisi için sarı-kırmızılı takıma özel loca tayin etmediği iddia edildi.
Fenerbahçe Kulübü, Kadıköy'deki derbi için Galatasaray yönetimine özel loca tayin etmedi.
Sabah'ın haberine göre, maç öncesi oyuncularına başarılar dileyip Ülker Stadı'na geçecek olan Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı yöneticiler, toplam 15 kişi ile mücadeleyi protokol tribününden takip edecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Kadıköy'deki dev derbi bugün saat 20.00'de başlayacak.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi
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