Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması: 'Sporcu göndermeme kararı aldık'

Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:43

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:29

Fenerbahçe, Ergin Ataman nedeniyle A Milli Takım'a oyuncu gönderme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs;

'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.



Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli… pic.twitter.com/Ue1mLswwQq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2024

NELER YAŞANDI?

Ergin Ataman, Panathinaikos ile Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçında 3-1'lik derbi maçın skoruna göndermede bulundu.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Ataman için "Milli takım hocası kimliğine yakışmayan, ismini bile anmak istemediğim o şahsın hareketiyle ilgili bölücü, ayrıştırıcı, aşağılık hareketiyle ilgili kendi aramızda istişareleri yaptık. İlgililer ile görüştük. Konu hakkında camiamızın içi rahat olsun. İlgili aksiyonları alacağız, ilgili duyuruları çok kısa süre içerisinde yapacağız" demişti.

ERGİN ATAMAN'DAN ÖZÜR PAYLAŞIMI

Ergin Ataman, daha sonra Fenerbahçe'den özür dilemişti. Ataman'ın o açıklaması şu şekilde;

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basın da yansıyan "3-1" hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır.

Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında yarattığı rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim.

Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."