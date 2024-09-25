Union Saint-Gilloise maçı öncesi... Fenerbahçe'den Saint-Maximin kararı!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Allan Saint-Maximin'in Union Saint-Gilloise maçında oynamayacağı iddia edildi.

Union Saint-Gilloise maçı öncesi... Fenerbahçe'den Saint-Maximin kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:40

Galatasaray derbisinin moral bozukluğuyla UEFA Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek.

RİSKE EDİLMEYECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak Fransız oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.

Sarı-lacivertli takımda Maximin'in yerine sol kanatta Dusan Tadic'in oynaması bekleniyor.


Etiketler: #fenerbahçe #Union Saint-Gilloise #Allan Saint-Maximin

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