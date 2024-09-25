Union Saint-Gilloise maçı öncesi... Fenerbahçe'den Saint-Maximin kararı!
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Allan Saint-Maximin'in Union Saint-Gilloise maçında oynamayacağı iddia edildi.
Galatasaray derbisinin moral bozukluğuyla UEFA Avrupa Ligi'ne başlayacak Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe günü Belçika temsilcisi U.S Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek.
RİSKE EDİLMEYECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; derbi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan-Saint Maximin'in kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Ancak Fransız oyuncunun riske edilmesi beklenmiyor.
Sarı-lacivertli takımda Maximin'in yerine sol kanatta Dusan Tadic'in oynaması bekleniyor.
Etiketler: #fenerbahçe #Union Saint-Gilloise #Allan Saint-Maximin
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