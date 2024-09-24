Sarı-lacivertli ekiple görüştüğü iddia edilmişti: Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması!
Fenerbahçe, Ali Koç'un İsmail Kartal'la görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal'la ilgili çıkan iddiaları yalanladı.
Sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılan "Ali Koç, İsmail Kartal'ı arayarak 'Sakın bir kulüple anlaşma, benden haber bekle" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır. Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz."
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 24, 2024
Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.… pic.twitter.com/asmO9Jmtck
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