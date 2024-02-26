Fenerbahçe'den Galatasaray flaş cevap! 'Lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!'
Fenerbahçe, Galatasaray'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yapılan paylaşımda; "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" denildi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Icardi'nin cezasıyla ilgili yaptığı paylaşıma flaş bir cevap verdi.
Yapılan paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı lacivertli takım ayrıca, Galatasaray resmi hesabını da etiketledi.
Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 26, 2024
Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız! @GalatasaraySK https://t.co/8PDQLcbBV8
GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI
Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.
Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evet, size kaybettireceğiz'
- Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
- Akşener'e zehir zemberek sözler
- 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi toprak altında kaldı!
- Erdoğan: İttifakla el ele verdiğimiz zaman...
- Arda Güler'in büyük talihsizliği
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- Erbakan’a sözleri yeniden gündem oldu
- AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet
- Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı