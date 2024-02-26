Fenerbahçe'den Galatasaray flaş cevap! 'Lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!'

Fenerbahçe, Galatasaray'ın açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yapılan paylaşımda; "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 19:26
Fenerbahçe'den Galatasaray flaş cevap! 'Lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!'
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Fenerbahçe, Galatasaray'ın Icardi'nin cezasıyla ilgili yaptığı paylaşıma flaş bir cevap verdi.

Yapılan paylaşımda, "Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli takım ayrıca, Galatasaray resmi hesabını da etiketledi.

 

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.


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