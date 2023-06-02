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Fenerbahçe'den Galatasaray ret!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini geri çevirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:09
Fenerbahçe'den Galatasaray ret!
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Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 

NTV Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı takımın yönetimi ve Başkan Dursun Özbek, derbi öncesi Fenerbahçe'ye bir teklif götürdü. 

İki yönetim, maç öncesinde bir araya gelerek dostluk yemeği organize etmek istedi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu teklifi geri çevirdi. 

Öte yandan, Fenerbahçe oyuncularının, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle rakiplerini alkışlamayacağı belirtiliyor. 


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