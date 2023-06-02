Fenerbahçe'den Galatasaray ret!
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yemek davetini geri çevirdi.
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı derbi maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
NTV Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı takımın yönetimi ve Başkan Dursun Özbek, derbi öncesi Fenerbahçe'ye bir teklif götürdü.
İki yönetim, maç öncesinde bir araya gelerek dostluk yemeği organize etmek istedi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu teklifi geri çevirdi.
Öte yandan, Fenerbahçe oyuncularının, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle rakiplerini alkışlamayacağı belirtiliyor.
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