Samsunspor'dan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:09
Samsunspor'dan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı
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Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için bir açıklama yaptı. 

Kulüpten yapılan açıklamada; "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz" ifadeleri kullanıldı.

 

Samsunspor, Ali Koç'un uğradığı saldırı sonrası 'geçmiş olsun' paylaşımı yapan ilk Süper Lig kulübü oldu.


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