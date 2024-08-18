Samsunspor'dan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı
Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.— Samsunspor ???? (@Samsunspor) August 18, 2024
2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını… pic.twitter.com/4fHln3Le3G
Samsunspor, Ali Koç'un uğradığı saldırı sonrası 'geçmiş olsun' paylaşımı yapan ilk Süper Lig kulübü oldu.
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