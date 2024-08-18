Samsunspor'dan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:09

Güncelleme: 18.08.2024 - 10:09

Samsunspor Kulübü, Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını birlik, bütünlük ve sükunete davet ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunda şiddetin her zaman karşısında durduğumuzu belirtir; Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a yapılan saldırıyı şiddetle kınar, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



2024/25 futbol sezonu özelinde, Türk futbolunun tüm paydaşlarını… pic.twitter.com/4fHln3Le3G — Samsunspor ???? (@Samsunspor) August 18, 2024

Samsunspor, Ali Koç'un uğradığı saldırı sonrası 'geçmiş olsun' paylaşımı yapan ilk Süper Lig kulübü oldu.