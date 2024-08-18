Son Dakika: Ali Koç'a saldıran zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi... Göztepe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı Fatih Özkan yakalandı.

AA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:33
Son Dakika: Ali Koç'a saldıran zanlı gözaltına alındı
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Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren zanlı gözaltına alındı.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Fatih Özkan'ı gözaltına aldı.

Özkan'ın Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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