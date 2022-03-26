Fenerbahçe'den hakem kararına ilk tepki!
Fenerbahçe Spor Kulübü, 10 Süper Lig hakeminin itirazının tahkim kurulu tarafından kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig’de düdük çalan 10 hakemin görevden alınmasına ilişkin itirazı kabul ettiğini açıkladı.
Yaşanan gelişmenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamada “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun tarihine geçen 8 Mart 2022’de açıklama yapmıştık. Bugün tahkim kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz, Türk futbolunu bu kaosa bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar” ifadelerine yer verildi.
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