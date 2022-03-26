TFF Tahkim Kurulu MHK'nin kararını bozdu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 8 Mart'ta Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de görev yapan hakemlerle ilgili kararın bozulduğunu açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu tarafından görevden alınan hakem ve gözlemcilerin itirazlarına olumlu yanıt verdi ve kararı bozdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul, hakemler Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Caner Ak, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, İbrahim Hakkı Ceylan, Koray Gençerler, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Öğretmenoğlu, Ramazan Keleş, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazlarını inceledi.
Taraf avukatlarının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözlü beyanlarının ardından yapılan müzakere neticesinde hakemlerin itirazları kabul edildi ve TFF Yönetim Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı kararın kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.
Hakemlerin yanı sıra gözlemciler Ali Uluyol, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci ile ilgili alınan karar da bozuldu.
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