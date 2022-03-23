TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türk oyuncuların önü açılacak

23 Mart 2022 Çarşamba, 10:43

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırlaması hakkında görüşlerini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, TFF Başkanı, "Yabancı sayısının azalması sayesinde Türk oyuncuların önünün açılacağına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek" dedi.

Türk futbolunun genel sorunlarıyla ilgili görüşlerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en önemli konularından biri kulüplerin mali yapıları. Kulüplerin borç yükünü azaltmak için çalışmalar var ve biz de bunu destekliyoruz. Ama bizim başka bir konumuz daha var; takımlara bu yıl en fazla 8, gelecek sezon 7, sonraki sezon da 6 yabancı oynatma şartını getirdik. Bu şekilde Türk oyuncuların önünün açıldığına inanıyoruz. Yeni Keremler, Rıdvanlar, Ardalar gelecek."