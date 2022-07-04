Fenerbahçe'den hücuma Joshua King hamlesi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:16

Son olarak kadrosuna Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u katan Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet transferi için yoğun mesai harcıyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'un transferinin ardından sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Joshua King oldu.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan Norveçli golcü için temaslarına devam ediyor.

30 yaşındaki futbolcuya, sarı-lacivertlilerin yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen King, geçtiğimiz sezon Watford'da sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.