Fenerbahçe'den hücuma Joshua King hamlesi
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Joshua King'i gündemine aldı. Watford ile sözleşmesi sona eren Norveçli forvet, serbest statüde yer alıyor.
Son olarak kadrosuna Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u katan Fenerbahçe yeni sezon öncesi forvet transferi için yoğun mesai harcıyor. Lincoln Henrique, Armindo Bruma ve Emre Mor'un transferinin ardından sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Joshua King oldu.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan Norveçli golcü için temaslarına devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcuya, sarı-lacivertlilerin yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen King, geçtiğimiz sezon Watford'da sahaya çıktığı 33 maçta 5 gol, 3 asistlik bir skor katkısı sağladı.
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