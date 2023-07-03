Fenerbahçe'den İsmail Kartal için KAP açıklaması

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:44
Fenerbahçe'den İsmail Kartal için KAP açıklaması
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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile resmi sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur" denildi.

İsmail Kartal

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ

Daha önce 2014-15 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpteki üçüncü dönemine başlamış oldu.

Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip olan 62 yaşındaki Kartal, Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Kupa kazandı.


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