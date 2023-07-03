Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan taraftara mesaj
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşım ile taraftarlarına seslendi. Kartal, "Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ıstırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum çünkü ben de bu camianın bir evladı olarak bu çile dönemini içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal'ın taraftarlara seslendiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.
İsmail Kartal
Yapılan paylaşımda İsmail Kartal, taraftarlara şu sözlerle seslendi;
"Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çizginin kenarında, Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen o çocuk var. Çubukluyu gördüğünde gören ağabeyimiz var. Omzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Her platformda Fenerbahçesi'ni düşünen gençlerimiz var. Çizginin arkasında, Fenerbahçe'nin neferleri var.
"9 YIL ISTIRAP ÇEKTİK"
Birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz, omuz omuza başaracağız. Yeter ki inanalım, hepinizi çok seviyorum.
Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ıstırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum çünkü ben de bu camianın bir evladı olarak bu çile dönemini içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz.
Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır; Bu takımın sizin coşkunuza, sizin inancınıza ve sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var. Siz yüreğinizi ortaya koydukça, bu takım daha da şahlanacak ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit, tek yumruk olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe."
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