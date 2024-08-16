Fenerbahçe'den Joao Pedro hamlesi!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:11

Fenerbahçe'nin 2022 yılında Cagliari'den kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı için geçen yaz Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro'dan haber alınamadığı ileri sürüldü.

OYUNCUYA ULAŞILAMIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı lacivertlilerin Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyla irtibatı koptu ve artık oyuncuya ulaşılamıyor.

31 Temmuz itibariyle Gremio ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Pedro'nun Fenerbahçe'ye dönmediği ve nerede olduğunun da bilinmediği belirtildi. Yönetim, menajeri ile irtibat kurup oyuncusunun durumunu sorarken menajerinin de Joao Pedro ile görüşemediği ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Brezilyalı hücumcunun durumu için hukuki süreci başlatacak.