Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya sert eleştiri!

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya sert eleştiri!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:11

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Sergen Yalçın, Ekol TV'de Eyüpspor - Fenerbahçe maçını yorumladı. Yalçın, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi.

'BENCE ÇOK KİBİRLİ, EGOLU'

Yalçın, Mourinho için, "Bu düşüşün oyunsal anlamda olduğunu Jose Mourinho'ya sorabilirlerdi. Zorlayabilirlerdi hocayı. Bence çok kibirli, egolu! Ülke futbolunu ve ülke insanını çok küçük görüyor. Benim söylediğim o bana kimin teknik direktörü olduğu. Şampiyon olursa çıkar alkışlarız. Fenerbahçe'de bir oyun şablonu yok ve sürekli geriye giden bir takım var" dedi.


Etiketler: #sergen yalçın #jose mourinho #fenerbahçe

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