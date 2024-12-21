Eyüpspor maçı sonrası yönetim bir araya geldi: Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
Eyüpspor'la 1-1 berabere kalınan maçın ardından Fenerbahçe yönetimi toplantıda bir araya geldi. Sarı lacivertli takımın yönetimi, Jose Mourinho ile yollarını ayırmayı planlamadığı iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler ilk yarının son maçında Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.
Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi toplatı gerçekleştirdi.
NTV Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleleri tüm istişarelerini kadroyu güçlendirmeye yönelik yapıyor. Bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Jose Mourinho ile ayrılık konusu gündeme dahi gelmedi.
Portekizli teknik direktör, daha önce planladığı üzere ameliyat olmak için yurt dışına gitti.
Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #eyüpspor
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