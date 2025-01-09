Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması: 'Hadsizlik ve saygısızlık'
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener hakkında açıklamada bulundu.
Fenerbahçe, Ertem Şener'in Jose Mourinho hakkındaki açıklamarına cevap verdi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.
Fenerbahçe adını taşıyan hiçbir değere ve dünya futbolunda marka kimliğine sahip olan Teknik Direktörümüze hiç kimsenin bu çirkin üslupla konuşamayacağını, hadsizlik ve saygısızlık yapamayacağını kendisine bildiriyoruz."
NE OLMUŞTU?
Ertem Şener, Jose Mourinho için "Jose Mourinho, sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın" ifadelerini kullanmıştı.
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