Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Philogene'nin yeni takımı belli oluyor!
Adı Fenerbahçe ile anılan Jaden Philogene'nin, Ipswich Town ile anlaştığı iddia edildi.
Transferde Türkiye'deki takımlarla da bir dönem anılan Jaden Philogene'in yeni rotası belli oldu.
Aston Villa'da forma giyen kanat oyuncusunun bir diğer Premier Lig ekibi Ipswich Town ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
The Athletic'in haberine göre; Premier League ekiplerinden Ipswich Town ile anlaşan Philogene, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
PHILOGENE'DE BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Ipswich Town'un bu Transfer için 20 milyon Sterlin ödeyeceği ve anlaşmada 3 milyon Sterlin'lik bonus maddelerinin yer aldığı ifade edildi.
Daha önce Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de de oynayan Philogene, bu sene Aston Villa formasıyla bekleneni veremedi. 22 yaşındaki oyuncu forma giydiği 15 resmi maçta, gol ya da asist katkısı veremedi.
Etiketler: #Jaden Philogene #Aston Villa #Ipswich Town
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