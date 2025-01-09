Yabancı VAR istemediği iddia edilmişti: Fenerbahçe'den iddialara cevap!
Fenerbahçe Kulübü, sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları yalanladı.
Fenerbahçe, sezon başında yabancı VAR hakemi istemedikleri iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.
Sarı lacivertli ekip, yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün bu talebe muhalefet ettiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;
"Öncelikle dün "Galatasaray önerdi Fenerbahçe İstemedi" başlığıyla Fotomaç gazetesinde yer alan, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından düzenlenen basın toplantısında açık bir şekilde yalanlanmasına rağmen sonrasında Tahir Kum tarafından yeniden dolaşıma sokulan "Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan tarafından sezon başında Yabancı Var Hakemi istenmesine karşılık, kulübümüzün bu talebe muhalefet ettiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Türk futboluna çöreklenmiş yapının giderek zayıflaması üzerine,
Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler arasında haber kaynakları kuruyan bu yapının medya ayaklarının, yalan olmasına rağmen ilgili haberi yeniden dolaşıma sokmalarının sebebi bellidir.
Kamuoyunun ve camiamızın bu ve benzeri gazetecilerin haberlerini dikkate almamasını önemle rica ederiz."
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