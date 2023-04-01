Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Augsburg'dan Mergim Berisha kararı!

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 16:48

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 16:56

Bundesliga takımlarından Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Mergim Berisha (solda)

"OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY ORTAYA ÇIKARSA..."

Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMIŞTI

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.

Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika ile oynan maçlarda süre aldı.

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.