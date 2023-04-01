Meksikalı futbolcu Luis Chavez için transfer itirafı: 'Fenerbahçe ile görüştük'
Meksika Ligi ekibi Pachuca'nın başkanı Armando Martinez, futbolcusu Luis Chavez için transfer açıklamasında bulundu. Martinez, Meksikalı futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini belirterek, "Fenerbahçe'yle görüşüyorduk, bonservisi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmıştık. Ancak transfer gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca forması giyen 27 yaşındaki önlibero Luis Chavez için beklenmedik bir açıklama geldi. Meksika ekibinin Başkanı Armando Martínez, Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çeken Chavez için Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yaptıklarını ancak anlaşma sağlayamadıklarını dile getirdi.
Luis Chavez
FENERBAHÇE VAZGEÇTİ
ESPN'e konuşan Armando Martinez, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından Luis Chavez transferi için Fenerbahçe ile masaya oturduklarını belirtirken anlaşmanın neden gerçekleşmediğini de şu sözlerle açıkladı:
"Fenerbahçe'yle görüşüyorduk, bonservisi de dahil olmak üzere her konuda anlaşmıştık. Ancak transfer gerçekleşmedi. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yoktu, yapmamız gerekenleri tamamlamıştık ancak Fenerbahçe transferi sonlandırmadı."
"AVRUPA'YA GİEDECEK OYUNCULARA YARDIMCI OLUYORUZ"
Milliyet'in ESPN'den aktardığına göre, Avrupa'ya gitmek isteyen futbolcularına kolaylık sağlamak istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan, "Oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesi için her zaman fedakarlık yapmaya hazır olduğumuzu söyledik ve bunu yaptık. Zamanında Erick Gutiérrez ve Hirving Lozano için Meksika futbolunda daha önemli teklifler gelmişti ancak biz bunları geri çevirmiştik. Luis'in durumunda da aynı. Fedakarlık yapmaya hazırız" diye konuştu.
DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇA 11'DE BAŞLADI
Bu sezon takımıyla 36 maça çıkan Chavez, 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken Dünya Kupası'nda ise Meksika Milli Takımı'nın çıktığı 3 maça da ilk 11'de başlamış, maçların tamamında 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu 1 kez de gol sevinci yaşamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti binasına kurşun... Soylu'dan yeni açıklama
- Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken Kılıçdaroğlu hamlesi
- Z kuşağı 'tek adama' karşı
- Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı
- İYİ Parti İl Başkanlığı'na saldıran kişi yakalandı
- Kılıçdaroğlu’ndan 'seccade' açıklaması
- 2 aydır suspus olmuştu: 'Seccade' fotoğrafını kaçırmadı
- Fatih Altaylı'ya HÜDA PAR sansürü
- Muharrem İnce'de 'seccade' açıklaması!
- Demirtaş'tan geçmiş olsun mesajı