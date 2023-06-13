Fenerbahçe'nin Edin Dzeko için kesenin ağzını açtı!

Yayınlanma: 13.06.2023 - 17:32

Güncelleme: 13.06.2023 - 17:32

Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, Enner Valencia’nın ayrılmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin, Inter forması giyen Edin Dzeko için transfer girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor.

Goal'ün İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre sarı lacivertliler, Boşnak yıldıza iki yıl için 12 milyon Euro teklifte bulundu.

INTER'DE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dzeko'nun kariyerine Inter'de devam etmek istediği ifade edildi. İtalyan ekibinin, 37 yaşındaki oyuncuya yıllık 4 milyon Euro önerdiği söylenirken Edin Dzeko'nun ise 5 milyon Euro talep ettiği iddia edildi.

Inter'in aradaki farkı karşılamaması halinde Boşnak golcünün Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.