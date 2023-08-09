Fenerbahçe'den Lincoln Henrique kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Maribor mücadelesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kartal, sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:04
Fenerbahçe'den Lincoln Henrique kararı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor karşılaşması öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımda bulunan yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruya cevap verdi.

İsmail Kartal, "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

SEVILLA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin geçen sezon Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 


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