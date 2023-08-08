Neymar'a Eski Fenerbahçeli talip oldu!

Teknik direktörlük görevini Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yürüttüğü Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmek istediği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 21:44
Neymar'a Eski Fenerbahçeli talip oldu!
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Fransa Ligue 1 ekibi PSG'nin Brezilyalı futbolcusu Neymar'a talip çıktı.

Fransa merkezli L'Equipe'te yer alan habere göre; Al Hilal, PSG'den ayrılmak isteyen Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Neymar

AVRUPA KULÜPLERİ İSTİYOR

Haberde PSG'nin iyi bir bonservis ücreti teklif edilmesi halinde oyuncunun satışını onaylayacağı belirtildi.

Oyuncuya Barcelona'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig'den de ilgi olduğu ifade edildi.

Jorge Jesus

173 MAÇTA 194 GOLE ETKİ

Suudi Arabistan ekibinin 31 yaşındaki oyuncu için Paris'e bir heyet göndereceği aktarıldı.

PSG ile 173 maça çıkan Neymar, 118 gol ve 76 asist yaptı.


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