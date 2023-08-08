Livakovic transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber: İspanya'ya gidiyor

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:03

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:05

Fenerbahçe'nin gündemindeki Livakovic için yeni bir iddia ortaya atıldı.

NTV Spor'un Hırvat basınından aktardığı habere göre, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam AEK deplasmanına çıkacak olan Dinamo Zagreb'in başarılı kalecisi Dominik Livakovic'in müsabaka sonrası takımdan ayrılacak.

İSPANYA'YA GİDİYOR

Öte yandan 28 yaşındaki file bekçisinin uçak biletini dahi aldığı ve maçın ardından İspanya'ya uçacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE 3.SEÇENEK

Dominik Livakovic'in adı Sevilla ve Villarreal ile anılıyordu.

Haber detayında Hırvat kaleci için Fenerbahçe'nin üçüncü seçenek olduğu da kaydedildi.