Fenerbahçe'den Luan Peres kararı: TFF'ye bildirildi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncu Luan Peres ile yollarını ayırdığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:07
Fenerbahçe'den Luan Peres kararı: TFF'ye bildirildi!
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Luan Peres'in sözleşmesi feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'den TFF'ye yapılan bildirimde, Luan Peres'in Brezilya'ya transfer olduğu vurgulandı. İddiaya göre Luan Peres, kısa süre içerisinde Vasco da Gama'ya imza atacak.

2022 yılının temmuz ayında Marsilya'dan 5,2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Luan Peres, sarı-lacivertli takımda 23 resmi maçta görev yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan TFF bildirimi şu şekilde:


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