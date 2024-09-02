Fenerbahçe'ye transfer olmuştu: Eski teknik direktöründen Sofyan Amrabat'a büyük övgü!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Sofyan Amrabat'ın eski teknik direktörü Raffaele Palladino, yıldız oyuncu için övgü dolu açıklamalarda bulundu.
Fiorentina'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Sofyan Amrabat'ı eski teknik direktörü Raffaele Palladino, açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR ADAM"
Amrabat'a övgülerde bulunan Fiorentina'nın hocası Palladino, "Bu forma için her şeyini veren harika bir adam... Amrabat'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrılacak olmasına rağmen bile son maçında 120 dakika boyunca sahada kaldı ve savaştı. Fiorentina taraftarları ona teşekkür etmeli" yorumunu yaptı.
MANCHESTER UNITED'DAN BÜYÜK İLGİ
Amrabat'ın sosyal medyada paylaştığı Fenerbahçe formalı fotoğraflarına Manchester United'daki eski takım arkadaşları yoğun ilgi gösterdi. Manchester United'lı yıldızlar, Amrabat'a başarı dileklerinde bulundu.
FENERBAHÇE'DEN ÖZEL PAYLAŞIM
Fenerbahçe, Amrabat için sosyal medyadan özel bir transfer videosu hazırladı. Mourinho detayını ön plana çıkaran Fenerbahçe'nin "Belki de her şey göz önündedir. Ailemize hoş geldin Sofyan" mesajı dikkat çekti.
Belki de her şey göz önündedir. ??— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2024
Ailemize hoş geldin Sofyan ???? pic.twitter.com/oV5Qi75ot8
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