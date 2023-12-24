Fenerbahçe'den maç sonu tepki: 'Hiç birinin gücü yetmeyecek…'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 21:13

Güncelleme: 24.12.2023 - 21:13

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Komsuoğlu, "Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız! Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek…" ifadelerini kullandı.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı: