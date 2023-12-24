Fenerbahçe'den maç sonu tepki: 'Hiç birinin gücü yetmeyecek…'

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile berabere biten maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Komşuoğlu, "Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız! Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek…" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 21:13
Fenerbahçe'den maç sonu tepki: 'Hiç birinin gücü yetmeyecek…'
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Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Komsuoğlu, "Ne yaparsanız yapın biz şampiyon olacağız! Kardeşleriniz, abileriniz, o, bu hiç birinin gücü yetmeyecek…" ifadelerini kullandı.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı:


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