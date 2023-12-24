Kadıköy'de sessiz gece: Dev derbide kazanan çıkmadı! Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Yayınlanma: 24.12.2023 - 17:58

Güncelleme: 24.12.2023 - 21:00

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da Lucas Torreira ile Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci, gördükleri sarı kart sonrası cezalı duruma düştüler.

BOL FAULLÜ DERBİ

İki takımın karşılaştığı derbi, bu sezonun en çok faule sahne olan maçı oldu.

Galatasaray, bu sonuçla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Ayrıca sarı kırmızılı takım, oynanan son 7 Kadıköy deplasmanında 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 3 kez kazanan Galatasaray, 3 de beraberlik aldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

94' Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi oyunda.

92' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay oyundan çıktı. Ndombele ile Halil Dervişoğlu oyunda.

90' Galatasaray'da Ferdi'ye faul yapan Kerem sarı kart gördü.

89' SON ANDA! Kaan Ayhan'ın pasında topu alan Icardi kaleciyle karşı karşıya durumda kaldı. Jayden Oosterwolde son anda ayak koyarak Icardi'ye şut şansı tanımadı.

86' Galatasaray'da Ziyech ve Lucas Torreira oyundan alındı. Bakambu ile Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

85' Galatasaray'da rakibini kolundan çeken Ziyech sarı kart gördü.

82' KONTROL EDEMEDİ! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında içeriye çevrilen topta Sebastian Szymanski topu istediği gibi kontrol edemeyince Fenerbahçe mutlak gol şansından oldu.

78' Kullanılan köşe vuruşunda Victor Nelsson'un kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti. Bu dakikalarda tempo arttı.

77' LIVAKOVIC! Kerem'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in kafa vuruşu Livakovic'ten kornere gitti.

72' GERGİN ANLAR! Sacha Boey, King ile girdiği tartışma sonucu yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Joshua King ve Boey'e sarı kart gösterdi.

71' YİNE KAÇTI! Hızlı gelen bu kez Fenerbahçe oldu. Dzeko'nun ortasında savunmanın karşıladığı topu İsmail Yüksek aldı. İsmail'in sol kanada attığı pasta sağına çeken King uzak köşeyi düşündü. Joshua King'in vuruşu az farkla dışarı gitti.

70' Takım arkadaşından topu alan Ziyech kaleyi görür görmez vurdu. Yerden sert giden topu Livakovic kurtardı. Maçtaki ilk isabetli şut Galatasaray'dan geldi.

69' Fenerbahçe'de Joshua King, Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.

68' Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta Ziyech'in ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

67' Galatasaray'da Mertens'in yerine Zaha oyuna dahil oldu.

63' Orta alanda Dzeko'ya faul yapan Lucas Torreira sarı kart gördü. Pozisyonun ardından sakatlık yaşayan Torreira için sağlık ekibi tekrar oyunda.

61' KAÇTI! Hızlı paslaşmalarla iyi gelen Fenerbahçe'de İsmail pasında topu alan Szymanski ceza sahası dışından vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti.

57' Fenerbahçe'de Edin Dzeko faul bekledi ancak oyun devam etti. Hızlı çıkan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci tarafından durduruldu. İrfan Can sarı kart gördü.

49' KAÇTI! Hakim Ziyech'in sağ kanattan ortasında topu kontrol edip ceza sahası girer girmez vuruşunu yapan Kerem Demirbay kaleyi bulamadı. Top üstten dışarı gitti.

48' İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan sektirerek açtığı ortada Dzeko'nun kafa vuruşu auta gitti.

47' Galatasaray'da savunma arkasına iyi sarkıp topla buluşan Icardi, şut şansı yakalayamadı.

46' Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Cengiz Ünder'in yerine İsmail Yüksek oyunda.

43' KAÇTI! Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunun devamında topu göğsüyle kontrol eden Kerem Demirbay'ın şutu üst direğin üstünden dışarı gitti.

35' Sol kanatta Osayi'den sıyrılan Barış Alper kale önüne çevirdi. Fenerbahçe savunması iki hamlede topu uzaklaştırmayı başardı.

32' Derbide ilk 30 dakika itibariyle 15 faul yapılırken, isabetli şut çekilmedi.

29' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan içeri giren Tadic, Boey'i geçerek ortaladı. Savunmadan dönen topa ceza sahası dışından vuran Crespo kaleyi bulamadı.

27' Kullanılan serbest vuruşta Abdülkerim kafayla dışarı çevirdi. Ceza sahası dışında gelişine vuran Kerem Demirbay'ın şutu dışarı gitti.

24' Dzeko ve Icardı arasında tartışma yaşanıyor. Ortalık biraz kızıştı. Oyuncular, arkadaşlarını sakinleştirmek istiyor.

22' Kerem'in pasıyla sol kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper yılmaz kale önüne çevirdi ancak takım arkadaşı topla buluşamadı.

15' Savunma arkasına iyi sarkan Kerem Aktürkoğlu topu kontrol edemeyince Fenerbahçe savunması tehlikeyi önledi.

12' Kerem Demirbay'ın uzun pasında sol kanatta hareketlenen Barış Alper, Osayi'yi geçemedi. Atağın devamında topu kontrol eden Barış Alper, Osayi'nin müdahalesiyle yerde kalarak sakatlık yaşıyor. Osayi sarı kart gördü.

3' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine ortasında Fenerbahçe savunması karşıladı. Dönen topta hızlı çıkan Cengiz Ünder, Osayi'yi savunma arkasına kaçırmak istedi ancak pası çok hızlı.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı.