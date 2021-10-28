Fenerbahçe’den Mahmut Uslu ile ilgili açıklama

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:32

Fenerbahçe eski asbaşkanı ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, YouTube kanalına önemli açıklamalar yapmıştı. Sarı-lacivertliler, eski yöneticiye sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilişkisi kesilerek yönetimden ayrılan, 2013 yılında tekrar yönetime gelen Sn. Mahmut Uslu'nun, yöneticilik deneyimlerini vurguladığı, kulübümüz için yaptığı fedakarlıkları dile getirdiği, mevcut yönetim kurulumuza tavsiyelerini paylaştığı ve tüm ekipleriyle birlikte Fenerbahçemizin başarılı olmasını istediklerini 'samimiyetle' anlattığı, Hürriyet gazetesinde tam sayfa yer alan olağanüstü roportajı kaçırmayın. "

MAHMUT USLU NE DEMİŞTİ?

Mahmut Uslu, teknik direktör Vitor Pereira'nın "Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var?" sözleri için "Biz olsaydık Pereira’yı kovardık. Öyle demeç verilmez. Pereira kaliteli oyuncularla ilgili sorunu olan bir arkadaş. Fenerbahçe'de Mesut dışında çok kaliteli isim yok. Manevi değişiklikler oldu. Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yenilgileri çok üzücü" açıklamasını yapmıştı.