Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı

Fenerbahçe Spor Kulübü, yıldız futbolcular Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2022 Perşembe, 15:04
Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Watford'a kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, sene başında sarı-lacivertli kulübe geri dönmüştü.



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