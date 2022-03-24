Fenerbahçe'den Mesut Özil ve Ozan Tufan kararı
Fenerbahçe Spor Kulübü, yıldız futbolcular Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Premier Ligi ekibi Watford'a kiralanan milli futbolcu Ozan Tufan, sene başında sarı-lacivertli kulübe geri dönmüştü.
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