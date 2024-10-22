Fenerbahçe'den milli arada hazırlık maçı!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:40

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:40

Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada 15 Kasım Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile özel maçta karşılaşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.

MİLLİ ARADA HAZIRLIK MAÇI

Maçın bilet satışları ve yayımlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak, 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.