Eski Fenerbahçeli Stephen Appiah'tan itiraf: 'Çok özledim'

Yayınlanma: 21.01.2024 - 12:57

Güncelleme: 21.01.2024 - 12:57

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stephen Appiah, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

43 yaşındaki Appiah, "Fenerbahçe'yi çok özledim. Çok yakında İstanbul'da olacağım" dedi.

APPİAH'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden bahseden Ganalı eski yıldız, "Leonardo Bonucci çok iyi bir transfer. Büyük bir takıma geldi. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir kadro kurdu. Ligde iyi mücadele ediyor. Bu sene lig şampiyonluğunu kazanacağız" sözlerini sarf etti.

Ganalı eski futbolcu 2005-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terletmişti.