Eski Fenerbahçeli Stephen Appiah'tan itiraf: 'Çok özledim'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Stephen Appiah, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ganalı yıldız, Fenerbahçe'yi çok özlediğini ve İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Stephen Appiah, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
43 yaşındaki Appiah, "Fenerbahçe'yi çok özledim. Çok yakında İstanbul'da olacağım" dedi.
APPİAH'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ
Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden bahseden Ganalı eski yıldız, "Leonardo Bonucci çok iyi bir transfer. Büyük bir takıma geldi. Fenerbahçe iyi ve güçlü bir kadro kurdu. Ligde iyi mücadele ediyor. Bu sene lig şampiyonluğunu kazanacağız" sözlerini sarf etti.
Ganalı eski futbolcu 2005-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terletmişti.
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