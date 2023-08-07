Fenerbahçe'den resmi Tete açıklaması
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, transferde adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Brezilyalı futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins (Tete) hakkında açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tete ile yapılan transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü, transferde adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Brezilyalı futbolcu Tete hakkında açıklama yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye olası transferinin olumsuz sonuçlandığı duyuruldu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.
Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.
Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır"
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