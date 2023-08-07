Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cengiz Ünder'e Zenit talip oldu

Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:44

Güncelleme: 07.08.2023 - 15:44

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı.

Fransız basınında yer alan haberde, Zenit'in milli futbolcunun transferi için Marsilya'dan bilgi aldığı belirtildi.

MALCOM YERİNE CENGİZ

Zenit'in, Al Hilal'e transfer olan Malcom'un yerine Cengiz Ünder'i düşündüğü haberin detayında yer aldı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

2021'den bu yana Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransız temsilcisinde 93 maçta 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.