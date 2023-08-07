Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cengiz Ünder'e Zenit talip oldu
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için Zenit'in de talip olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'e yeni bir talip çıktı.
Fransız basınında yer alan haberde, Zenit'in milli futbolcunun transferi için Marsilya'dan bilgi aldığı belirtildi.
MALCOM YERİNE CENGİZ
Zenit'in, Al Hilal'e transfer olan Malcom'un yerine Cengiz Ünder'i düşündüğü haberin detayında yer aldı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
2021'den bu yana Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransız temsilcisinde 93 maçta 18 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'dan taşınıyor!
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Uzman doktor bulunamıyor!
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası