Fenerbahçe'den Semih Şentürk'e yeni görev!

Fenerbahçe Kulübü, 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlük görevine futbol akademisinde bulunan Semih Şentürk'ü getirdi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:13
Fenerbahçe'den Semih Şentürk'e yeni görev!
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Fenerbahçe'nin eski milli futbolcularından Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin 19 Yaş Altı Takımı'nın teknik direktörlük görevine getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 2020 Kasım'dan bu yana futbol akademisinde görev alan Şentürk'ün, 2023-2024 sezonundan itibaren 19 Yaş Altı Takımı'nı çalıştıracağı belirtildi.

GOL KRALI OLMUŞTU

Semih Şentürk, altyapısından yetiştiği ve 2001-2013 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'de 5 Süper Lig, 2'şer de Türkiye Kupası ile Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden kadrosunun en önemli oyuncularından biri olan Şentürk, 2007-2008 sezonunda da Süper Lig'in gol kralı olmuştu.


Semih Şentürk fenerbahçe süper lig

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