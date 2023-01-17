Fenerbahçe'den sert açıklama! 'Necati Ateş'ten rahatsızız!'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:36

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:44

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NECATİ ATEŞ NE DEMİŞTİ?

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy için, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullanmıştı.