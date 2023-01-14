Fenerbahçe'den Süper Lig yıldızına sürpriz teklif!

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:10

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:10

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı takıma dahil eden sarı-lacivertlilerin gündemine bu kez Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini'nin geldiği öne sürüldü.

Fabio Borini

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertlilerin bu sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Fabio Borini'nin peşinde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede skorer bir kanat oyuncusu istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde elindeki yabancı oyunculardan ayrılan olursa Fabio Borini için resmi temasların başlayacağı aktarıldı.