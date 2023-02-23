Fenerbahçe'den Szalai'yi isteyenlere olumsuz cevap! Tekliflere ret

Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai için gelen transfer tekliflerini geri çevirdi.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:09
Fenerbahçe'den Szalai'yi isteyenlere olumsuz cevap! Tekliflere ret
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Fenerbahçe, Macar stoperi Szalai’ye gelen teklifleri geri çevirdi. Başta Sevilla olmak üzere İngiliz kulübü Fulham da Szalai’yi almak adına Sarı-Lacivertlilerin kapısını çaldı. Fulham’ın 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe’ye 11 milyon Avro seviyesinde bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim, Macar futbolcu için 15 milyon Avro’nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağını Fulham yetkililerine bildirdi.

Teknik direktör Jorge Jesus’un da Szalai’nin takımda kalması yönünde görüş belirttiği kaydedildi. Ancak çok sayıda Avrupa kulübünün, sezon sonu Szalai’yi transfer etmek için yeniden Fenerbahçe ile temasa geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

JESUS’TAN PAYLAŞIM

Jorge Jesus, şampiyonluk paylaşımı yaptı. Portekizli hoca sosyal medya hesabından bir idman fotoğrafı ile birlikte, “Şampiyonluğa geri dönüş için hazırlanıyorum” mesajını paylaştı.


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