Galatasaray, Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na gidecek!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:48
Galatasaray, Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na gidecek!
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Galatasaray, Mauro Icardi'nin PFDK'den aldığı 1 maçlık ceza sonrası harekete geçiyor.

DHA'dan Serhan Türk'ün haberine göre; Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 1 maç ceza verdiği Mauro Icardi için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı.

Tahkim Kurulu'nun Icardi'nin cezasını gün içinde düşürmesi durumunda yıldız oyuncu Antalyaspor maçında sahaya çıkabilir.

NE OLMUŞTU?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."


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