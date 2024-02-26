PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!

PFDK, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdiğini açıkladı. Öte yandan Arjantinli forvete 19 bin 500 TL de para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:43
PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle  1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA

26 Şubat Pazartesi oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.


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