PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 12:43

Güncelleme: 26.02.2024 - 13:06

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA

26 Şubat Pazartesi oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.