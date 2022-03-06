İrfan Can Kahveci'den 'adalet' vurgusu: Fenerbahçe aleyhine paylaşmıştı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ererken, maç sonu Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'den 'adalet' paylaşımı geldi.
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe rakibiyle 1-1 berabere kalırken mücadelenin ilk dakikalarında gelen kırmızı kart gecenin gündemine oturdu.
Karşılaşmanın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci, Siopis'e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü.
Sarı-lacivertli ekip maçta uzun süre 10 kişi mücadele ederken İrfan Can Kahveci, Twitter hesabından geçmişte paylaştığı bir gönderiyi alıntılayarak yeniden paylaştı. İrfan Can'ın paylaşımında, "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET!" ifadeleri yer alıyordu.
TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ADALET! https://t.co/0IY6swdhzf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022
Ardından Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da İrfan Can Kahveci'nin bu gönderisini alıntılayarak, "TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ADALET!" ifadelerine yer verdi.
BAŞAKŞEHİR'DEYKEN PAYLAŞMIŞTI
İrfan Can Kahveci, 23 Aralık 2020 tarihinde Medipol Başakşehir forması giyerken, Fenerbahçe karşılaşmasında çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. Başakşehir bu mücadeleden 4-1 mağlup ayrılmıştı.
Kahveci, bu karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından "Tek ihtiyacımız olan şey adalet!" paylaşımını yapmıştı. Başarılı oyuncunun, bu akşamki maçın ardından aynı tweet'i yeniden paylaşması sosyal medyanın gündemine oturdu.
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