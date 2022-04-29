Fenerbahçe'den Trabzonspor'a '2010-2011 sezonu' göndermesi
Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesinde sosyal medya hesabından Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu göndermesinde bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında bugün Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabı aracılığıyla lider Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu için göndermede bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan ilk paylaşımda "Şampiyonun kupası müzesinde olur!" ifadeleri kullanılırken, bir sonraki paylaşımda ise "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri yer aldı.
"Şampiyonun kupası müzesinde olur!" pic.twitter.com/gYaWWTxn1F— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 29, 2022
Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz”— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 29, 2022
Yaşa Fenerbahçe! pic.twitter.com/ezaKrzZyas
2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 82 puanla tamamlamış, sarı-lacivertliler averajla şampiyon olmuştu.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- 'Sezonun hakkı buydu'
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Özkan Uğur'dan üzen haber
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Bayram öncesi benzine büyük zam!
- Adaylığını o ismin açıklaması bekleniyor!
- Ümit Özdağ'dan 'seçim planı' iddiası
- Meteoroloji'den 75 ile sağanak uyarısı!