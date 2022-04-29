Fenerbahçe'den Trabzonspor'a '2010-2011 sezonu' göndermesi

29 Nisan 2022 Cuma, 20:20

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında bugün Ülker Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabı aracılığıyla lider Trabzonspor'a 2010-2011 sezonu için göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan ilk paylaşımda "Şampiyonun kupası müzesinde olur!" ifadeleri kullanılırken, bir sonraki paylaşımda ise "Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz” Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri yer aldı.

Tarihimize kazılı 28 onurlu şampiyonluğumuz arasında en kıymetli, en özeli “2010-11 Şampiyonluğumuz”

Yaşa Fenerbahçe! pic.twitter.com/ezaKrzZyas — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 29, 2022

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 82 puanla tamamlamış, sarı-lacivertliler averajla şampiyon olmuştu.