Fenerbahçe’den Trabzonspor’a Edin Visca çalımı
Fenerbahçe, Edin Visca transferinde bir adım önde. Bordo-mavililerin 3 milyon Euro’luk önerisi, Başakşehir cephesinde kabul görmedi. Kanarya, 4 milyon Euro il Sinan Gümüş ve Lemos takasıyla transferi bitirmeye yakın.
Devre arasında kanat oyuncusu transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Edin Visca'yı bir kez daha gündemine aldı.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, geçen sezon İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna kattığı Başakşehir ile Boşnak oyuncu için pazarlığa oturan sarı-lacivertliler, 6 milyon Euro talebi ile karşılaştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Başakşehir'in patronu Göksel Gümüşdağ ile bu konuda görüşürken 4 milyon Euro artı Sinan Gümüş ve Lemos'u (Beerchot'ta kiralık) takasta önerdiği öğrenildi.
Trabzonspor'un 3 milyon Euro'luk önerisi Başakşehir cephesinde kabul görmezken, Haziran 2025'te kontratı sonlanacak Visca'nın Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu belirtildi.
FERDİ VE BERKE İLE YOLA DEVAM
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor. Ferdi ile yapılan görüşmelerde küçük pürüzler kaldığı belirtiliyor. Berke ile yine kontrat yenilenmesi planlanıyor.
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