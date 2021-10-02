Fenerbahçe'den Tuba Torun açıklaması

02 Ekim 2021 Cumartesi, 19:12

Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun'a sosyal medyadan cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen ‘gerçek dışı bir yaklaşımla’ Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz.

Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.

Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla ‘kişisel görüş ve düşünce seviyesini’ aşan noktaya gelmiştir.

Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, “Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi” şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan ‘hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir’ açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır.

Sn. Torun’un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek şehir içlerinde stat olmaması gerektiğini ifade eden bir paylaşım yaparak, bunun ilkelce bir durum olduğunu savunmuştu.

Torun daha sonra paylaşımını, “Çok fazla destek mesaj geldiğini de bilmenizi isterim çünkü trafik bir yana gerçekten insanlar evlerinde işyerlerinde zorlanıyor maç günlerinde. Ama çarşı pazar daha fazla karışmasın diye, siliyorum twiti. Umarım bir gün kavgasız gürültüsüz, nefretsiz barışçıl yarışlarımız olur…” diyerek kaldırdı.

Torun ardından, "Bu mesajı yayınladığım için çok üzgünüm. Ama bana 2 gündür gelen yüzlerce yüzlerce mesajdan yalnızca biri.. Sebebi tamamen şahsi bir fikir olarak yerleşim yerlerinde stat olmaması gerektiğini söylemem. Aslında mücadelemiz tam da bunun için. Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar." ifadelerini kullanmıştı.